Вадим Рабинович призвал власть достойно отпраздновать великий День Победы

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Приближается великий праздник – День Победы, и Украина должна достойно отпраздновать 9 Мая! С таким призывом выступил народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович на заседании Согласительного совета лидеров депутатских групп и фракций в понедельник, 26 апреля 2021 года.

"Можно все сворачивать на карантин, но он здесь абсолютно ни при чем! Не так давно в жесткой красной зоне карантина, в Киеве, прошло важное событие – марафон. И если марафон отменяет карантин, то святой день 9 мая точно не будет распространять болезнь. Поэтому я обращаюсь к мэру Киева: давайте и в великий День Победы 9 мая позволим людям выйти на улицы и как подобает отметить этот праздник, почтить память героев!" – призвал политик.

Обратился сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и к руководству Верховной Рады Украины с предложением в начале мая организовать в зале парламента коллективный просмотр фильма выдающегося украинского актера и режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни "старики".

"Тому есть две причины. Во-первых, многим депутатам нужно напомнить, кто был настоящими героями Украины, а кто – предателями; нужно, чтобы люди наконец задумались над тем, почему сейчас сносят памятники победителей-освободителей, а именами нацистских преступников называют улицы", – объяснил политик.

Вторая же причина заключается в том, что сегодня в Украине ситуация сложилась так, что без цензуры, кроме как на телеканале "Рада", слова сказать нельзя. "В связи с этим, господин Разумков, лично вас очень прошу организовать такой просмотр легендарного фильма!.." – резюмировал Вадим Рабинович.