Вадим Рабинович: ОПЗЖ вдохновилась примером Венгрии и берет курс на переход от оппозиции к власти

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22 июля в Киеве состоялась встреча представителей политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, который находится в Украине с рабочим визитом.

Стороны обсудили достаточно широкий круг вопросов – и экономический, и вопрос сотрудничества. Говорили и о политической ситуации внутри Украины, в частности, о преследовании властью оппозиционной партии и ее лидеров.

"Круг вопросов, который мы обсудили с коллегами, достаточно широкий и интересный. В первую очередь мы подчеркнули важность связи между Украиной и Венгрией, мы подняли вопрос отношения к национальным меньшинствам и закону "О языке", который, и по нашему мнению, и, по мнению венгерской стороны, является свидетельством ущемления прав человека", – так прокомментировал встречу с Петером Сийярто народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

Рассказали представители партии ОПЗЖ министру иностранных дел и внешней торговли Венгрии и о том, как обстоит ситуация в Украине со свободой слова и какую кампанию власть развернула против оппозиционной партии и ее лидеров. А именно – незаконное закрытие трех украинских оппозиционных телеканалов, а также незаконное пребывание под домашним арестом народного депутата Украины, главы политсовета политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Я впечатлён этой встречей. Громадное уважение Петеру Сийярто! В последнее время я не встречал политика, который бы так адекватно расценивал ситуацию и честно говорил о том, что происходит вокруг. Мне понравилась привязка к национальным ценностям, хотя сегодня многие срочно пытаются стать "голубыми", чтобы продвинуться по службе… Я получил удовольствие как человек и политик", – подчеркнул Вадим Рабинович.

Рассказал сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и о том, как началась сама встреча.

"В начале встречи мы сказали: "Мы – представители оппозиции…". На что Петер Сийярто ответил: "Ну, ничего! Мы 8 лет были в оппозиции…". Это было приятно слышать, потому что человек с оптимизмом смотрит на будущее нашей партии. Поэтому мы – партия ОПЗЖ – берет курс на "венгеризацию" всей страны, берет курс на переход оппозиции во власть. Поверьте, пройдет немного времени, и вы будете разговаривать с нами, как с представителями власти", – уверен Вадим Рабинович.

А пока, считает политик, Украина не представляет для мира большого интереса.

"Нас не видят. Мы для мира – как Конго! Сегодня каждый политик думает только о своих национальных интересах. Поверьте, Меркель не звонит каждое утро Макрону и не обсуждает с ним судьбу Украины… Европа, США, Китай думают о том, как сделать так, чтобы выгодно было ИМ, а не нам. Поэтому нам самим нужно думать о себе!" – подчеркнул Вадим Рабинович.

С другой же стороны, продолжил он, в Европе, конечно же, знают, что происходит в Украине, но европейские политики в рамках политкорректности сдерживают себя от резких высказываний.

"Хотя мы все чаще слышим нотки недовольства… И речь идет не столько об оценке действий власти, сколько об оценке законности ее действий. Если власть нарушает Конституцию, если канал можно закрыть "по письму" следователя из СБУ, то мы, очевидно, находимся в стадии развитого фашизма. Это факт, о котором мы – партия ОПЗЖ – и говорим нашем европейским коллегам. Европа – это следование европейским законам, а не так как у нас поместили Медведчука под домашний арест, не приведя никаких доказательств его вины. В Европе нельзя закрыть каналы только потому, что следователь что-то там решил! В Европе нельзя выбрасывать на улицу тысячу журналистов только потому, что кому-то не нравится, как освещаются события в стране! Я и мои коллеги по партии говорим об этом с каждым из европейских партнёров! А украинской власти хочу сказать: нас никто не запугает и рот никто нам не заткнет!" – предостерег сопредседатель партии ОПЗЖ.

"В целом я очень впечатлён. Петер Сийярто – сильный политик, человек традиционных ценностей. Члены партии ОПЗЖ получили приглашение посетить Венгрию. И мы этому очень рады – работаем дальше..." – резюмировал Вадим Рабинович.