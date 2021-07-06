Вадим Рабинович: "ОПЗЖ" - лучшая, и мы установим дружеские и партнерские отношения с Китаем!

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6 июля в Пекине прошел саммит Коммунистической партии Китая и мировых политических партий. Участие в мероприятии, а оно проходило в формате видеосвязи, приняли генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин, более 500 лидеров политических партий, а также около 10 тысяч представителей политических организаций из более 160 стран мира.

Среди приглашенных участников саммита – лидеры политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народные депутаты Украины Вадим Рабинович и Юрий Бойко.

"Мы с Бойко приглашены как участники. Гордимся, что и Украина представлена на этом мировом форуме! Гордимся, что нас с Бойко показывают на фоне флага нашей страны! Гордимся международным авторитетом нашей политической силы! "ОПЗЖ" – лучшая!" – написал Вадим Рабинович на своей странице в социальной сети Facebook.

"Очень важен факт того, что представители партии "ОПЗЖ", которую уважают и признают, были приглашены на этот великолепный саммит с участием мировых лидеров. Мы с ними плодотворно пообщались, мы дали сигнал, что в Украине, которая в последнее время из-за действий властей, Украина все чаще оказывается на задворках цивилизации, есть нормальные люди, думающие о стране и ее народе", – рассказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на итоговой пресс-конференции для украинских СМИ.

Политик считает: сегодня Украина должна приложить усилия для развития торговых отношений со всеми ключевыми игроками мирового рынка, "а уж тем более с такой страной, как КНР".

"Мы должны укреплять экономические связи, улучшать инвестиционный климат, а не устраивать провокации наподобие той, которая произошла с "Мотор Сичью". Ведь к нам люди приходят с открытой душой, они готовы вкладывать деньги в нашу экономику, а уходят ограбленные. И это наша власть называет "инвестиционным климатом", – возмутился Вадим Рабинович.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" напомнил, что "основа, базовая ценность нашей партии – это нейтралитет, а возможность торговать со всеми международными партнерами – это приоритет".

"Мы должны думать о том, что выгодно нашей стране: покупать, где дешевле и продавать там, где дороже – так, как это делают все цивилизованные страны мира. А если мы будем продавать свои судостроительные заводы и покупать списанные корабли за рубежом – из этого ничего не выйдет", – уверен народный депутат.

И вместо того, чтобы думать стратегически, "зеленая" власть не созидает, а только разрушает.

"За последнее время мы ни с кем добрососедских отношений не установили, никаких "потеплений" мы не наблюдаем, теперь все соседи Украины для нас – враги. Тот же секретарь СНБО Данилов заявил, что главный стратегический союзник Украины – это Великобритания. Да, быть может она и хорошая, но она далеко!.." – заметил политик.

Но как бы там ни было, сопредседатель партии "ОПЗЖ" уверен, что Украина рано или поздно вернется к политике добрососедских отношений. "Я уверен, что мы обязательно установим дружеские и партнёрские отношения с Китаем после того, как "ОПЗЖ" победит на выборах", – резюмировал Вадим Рабинович.