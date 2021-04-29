Вадим Рабинович: Никто и ничто не забыто - враг будет разбит, победа будет за нами

Вадим Рабинович Скриншот с видео

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович с трибуны Верховной Рады поздравил украинцев с наступающим великим праздником – Днем Победы.

"9 Мая – день, который с всегда огромным уважением отмечали наши отцы и деды, в мировой фашизм был вбит "осиновый кол". Десятки миллионов людей отдали свои жизни за победу над этим позорным явлением. Земля Украины полита кровью тех, кто освобождал ее от фашистов. Уверен, что у многих – даже тех, кто сейчас в этом зале, – есть родные, которые погибли ради приближения этой Великой Победы", – заявил политик.

Вадим Рабинович призвал украинцев 9 Мая – в День Великой Победы – во всех уголках страны, в городах и селах почтить память настоящих Героев Украины, "ведь мы – потомки победителей".

"Именно в этот день каждый из нас, у кого есть совесть и сердце, должен задуматься: как же так могло случиться, что по улицам наших городов шагают сторонники СС-вских дивизий; как же так произошло, что в Украине, которая внесла едва ли не наибольший вклад в победу Советской Армии, сносят памятники героям-освободителям и возводят памятники убийцам, предавшим Украину? Как так вышло, что страну-победителя фашизма превращают в страну побежденных? Наши отцы и деды не боялись смотреть в глаза смерти ради Победы, а мы с вами – что? – испугаемся и будем молчать?" – возмутился политик и тут же заявил: "Нет, этого не будет!".

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" уверен, что "в Украине – миллионы и миллионы людей, настоящих патриотов, которым точно известно, кто победители, а кто побежденные, кто настоящие герои, а кто стрелявшие в спины предатели…".

Нужно отметить, что во время выступления Вадима Рабиновича к парламентской трибуне вышла вся фракция "ОПЗЖ". Народные депутаты держали в руках портреты героев Великой Отечественной войны.

"Я держу в руках фотопортрет моего отца – он был танкистом, прошел всю войну. Его родной брат погиб в 42-м, брат моей матери погиб в 43-м... Рядом со мной у этой трибуны – мои товарищи с портретами своих родных, которые воевали против фашизма, которые сражались за украинскую землю; здесь также портреты выдающихся военных полководцев той войны. Такие фото есть в миллионах украинских семей. Нас в Украине – абсолютное большинство! И 9 Мая мы должны это продемонстрировать, мы должны показать всем: никто не забыт, ничто не забыто!" – призвал Вадим Рабинович и обратился ко всем со словами: "Запомните: враг будет разбит, победа будет за нами!".