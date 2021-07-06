Вадим Рабинович: Ни одна власть не приходит на века, но об этом все забывают

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

"Если народ живет хуже, значит, власть плохая, если – лучше, значит, власть хорошая. Думаю, сегодня все понимаю, что мы стали жить хуже. И только на подконтрольных власти телеканалах продолжают пуще прежнего рассказывать, что украинцы с голым задом стали жить лучше..."

Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

Политик рассказал о своем недавнем визите в Париж, где во время выступления в Сенате Франции он проинформировал европейских коллег о том, что на самом деле происходит в Украине.

"Как такое может быть, что в центре Европы лидеры крупнейших партий могут сидеть под домашним арестом без предъявления им каких-либо реальных обвинений. Как такое может быть, что в центре Европы телеканалы закрывают только потому, что какому-то чиновнику что-то взбрело в голову, а созданный журналистами телеканал закроют через час эфира "по письму" из СБУ! Как такое возможно, что на волю выпускают убийц, а людей, которым даже обвинения не могут сформулировать, держат под арестом. Это кажется невозможным, но это происходит в Украине! Наверняка в 1937-м году Гитлеру такое и не снилось…" – возмутился Вадим Рабинович.

В контексте этого сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратил внимание и еще на одно шокирующее явление – на разгул фашизма в Украине – стране его победившей.

"Я уже устал публиковать в социальных сетях информацию о том, что в Украине свободно рисуют фашистские кресты, клеят наклейки, и никто ответственности за это не несет! Видимо, нашей власти это нравится?!.. Зато народного депутата от "ОПЗЖ" Илью Киву собираются привлечь к уголовной ответственности за дедовскую шапку. Зато в Харькове по абсолютно надуманному поводу, ни за что, отправили под арест нашего активиста Шеряева. Власти, очевидно, не нравится, что человек, познавший все ужасы войны, осознавший, что война – это ужасное дело, вступил в ряды партии "ОПЗЖ", – с иронией заметил политик.

"Сегодня мы видим, как в Украине фашизм поднимает голову, и одно из его проявлений – это когда людям есть нечего, а власть процветает! Наша партия "ОПЗЖ" говорила об этом и будет говорить! Мы боролись с этим, боремся и продолжим бороться! И все не так безнадежно! Эта власть думает, что пришла на века. Все предыдущие тоже думали, что пришли на века, но надолго не задерживались. И эти не задержатся…" – резюмировал Вадим Рабинович.