Вадим Рабинович: Нет – фашизму, фашизм не пройдет! Вечная слава героям ВОВ!

Вадим Рабинович. Фото: politeka.net

Кто бы и как не переписывал историю, а 28 октября – был, есть и будет особым днем в истории, поскольку в этот день во время Великой Отечественной войны Украина была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

По случаю 77-й годовщины руководство политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народные депутаты, сторонники и просто неравнодушные киевляне возложили цветы к Памятнику Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве – памятнику в честь воинов, погибших в Великой Отечественной войне, и почтили память героев, благодаря которым сегодня существует независимая Украина.

"28 октября для нас особый день – Украина была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Напомню тем, кто пытается переписать историю, кто пытается переименовывать события: освобождение Украины произошло во время Великой Отечественной войны!" – заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович после возложения цветов к Памятнику Славы.

Политик призвал украинцев, всегда помнить о Великой Отечественной войне, в которой каждый 10-й военный был украинцем, в которой погибли миллионы наших соотечественников.

"Украинская земля окроплена кровью наших дедов и прадедов – сердцем и головой мы обязаны это помнить и не допускать возрождения фашизма в современной Украине! И сегодня мы чтим память погибших, тех, кто защищал Советский Союз, Украину и нас с вами от фашистов. Слава защитникам и вечная память погибшим! Нет фашизму!" – заявил Вадим Рабинович.