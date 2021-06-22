Вадим Рабинович: МИД Украины против нашей борьбы с фашизмом? Но всем рот не заткнете

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Франции в связи с визитом в эту страну делегации от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" во главе с сопредседателем политсилы, народным депутатом Украины Вадимом Рабиновичем.

Об этом сообщил Вадим Рабинович на своей странице в социальной сети Facebook.

"МИД Украины послал ноту протеста относительно моего визита во Францию и выступлению о возрождении фашизма", - написал политик и посоветовал власти: "Лучше бы вы опровергли факты, которые я привел" (на слушаниях в Сенате Франции, - ред.).

"…А так, как все сказанное мной - ИСТИНА, - лучше бы промолчали… Сегодня у меня еще более насыщенная программа! Всем рот не заткнете!" - заметил Вадим Рабинович.

Напомним, украинская делегация парламентариев во главе с народным депутатом Украины, сопредседателем политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" находится с визитом во Франции. 21 июня Вадим Рабинович выступил в Сенате на слушаниях, где обсуждался вопрос возрождения в Украине фашизма.

"Очень важно, что мы об этом говорим, можно сказать, в самом сердце демократии - во Франции - месте, где родилась демократия, в стране, которая, безусловно, является союзником Украины. Мы донесем до вас то, что происходит в нашей стране, чтобы вы помогли Украине в борьбе с фашизмом", - заявил Вадим Рабинович.

Политик обратил внимание французских коллег на то, что он является сопредседателем второй по величине фракции в Верховной Раде Украины, и уже 25 лет - президентом Еврейской общины Украины, а также главой Европейского еврейского парламента, заседания которого проводятся в Брюсселе.

"У меня спрашивают, для чего я приезжаю во Францию и поднимаю тему фашизма. Отвечу просто: если мы забудем то, что было "вчера", то ошибки прошлого вернутся "сегодня". Я - патриот своей страны, люблю ее и хочу, чтобы Украина помнила прошлое, чтобы она жила и процветала без фашизма. Но он, к сожалению, сегодня поднимает голову, и мы не имеем права молчать об этом!" - подчеркнул Вадим Рабинович.

Рассказал сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и о том, что сегодня в Украине действует очень много националистических и так называемых патриотических организаций.

"Поделюсь тем, что вызывает наибольший гнев и у меня, и у всех здравомыслящих людей: возрождение и возвеличивание дивизии СС "Галичина". Как известно, она запрещена Нюрнбергским трибуналом, но сегодня в Украине ее членов делают героями! Это проблема "номер один"! И поэтому мы здесь, поэтому доносим до вас правду и хотим, чтобы вы помогли Украине в борьбе с фашизмом!" - резюмировал Вадим Рабинович.