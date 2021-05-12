Вадим Рабинович: Медведчук - самый раздражающий элемент для власти. Над ОПЗЖ устроили политическую расправу

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

"Государственная измена – это когда жрать нечего, когда люди доведены до "зубожжіння", а не тот бред, который выдумали и приписывают главе политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку".

Так народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович прокомментировал обвинения, выдвинутые Офисом генерального прокурора и Службой безопасности Украины народному депутат, главе политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку.

"Сегодня Медведчук – самый раздражающий элемент для власти! Обвинения, которые ему выдвинули, ошибочны и преступны – расследования даже никто не проводил, и мы с этим будем разбираться", – пообещал политик, заметив, что уведомление о подозрении (на момент объявления – ред.) Медведчуку не вручили.

Вадим Рабинович также обратил внимание, что Виктор Медведчук не покидал страну, он, как и обещал, прибыл в Офис генпрокурора, чтобы вручить ее работникам жалобу о незаконных действиях в отношении него.

Политик также обратился к собравшимся под ОГУ представителям СМИ.

"Кто-то может любить или не любить Медведчука. Но закон либо есть, либо его нет, и нет никакой разницы, как фамилия человека – Порошенко, Медведчук или Зеленский! А то, что сейчас происходит – абсолютное беззаконие. Вы – журналисты и сами прекрасно понимаете: если вы молчите, когда "убивают" другие каналы, то ждите, что завтра придут и к вам … Если власть решением СНБО закрывает телеканалы просто так, то давайте скажем, что в Украине законы не действуют, и тогда можно делать все: грабить и убивать, повышать тарифы бесконечно и говорить, что "мы боремся с Медведчуком". Просто Медведчук – раздражающий фактор для власти, и дело против него – это прикрытие краха, царящего в стране", – констатировал Вадим Рабинович.

Вся эта ситуация показывает: власть намеренно расправляется с политической партией "Оппозиционная платформа – За життя", которая опережала надуманные рейтинги правящей политсилы. "Зеленые" пытаются всеми средствами и методами запугать оппозицию, считает сопредседатель партии "ОПЗЖ".

"Все, что сегодня происходит, – это политическая расправа над партией, которая вопреки липовым, придуманным рейтингам, опережала и продолжает опережать всех в стране. И в нынешних условиях "ОПЗЖ" готова ко всему, ведь когда в стране отсутствует закон, может случиться что угодно – сегодня это коснулось Медведчука, завтра может коснуться других. Но мы победим по любому. Если кто-то думает, что репрессиями запугает партию "ОПЗЖ", то сильно ошибается. Власть будет продолжать свои репрессии, не сомневаемся. Но и мы не сдадимся", – резюмировал Вадим Рабинович.