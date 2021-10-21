Вадим Рабинович: Когда власть говорит о росте ВВП, это означает - нас обокрали!

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Есть только один критерий оценки любой власти: если вам при этой власти стало жить лучше, то она – хорошая, если хуже – плохая, если невозможно – власть совсем поганая. Все остальное – обман!

Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в эфире программы "Ток-шоу №1 с Василием Головановым" на телеканале "Украина 24".

"ВВП, "шмэ-вэ-пэ" – все это ерунда! Люди, знайте одну важную вещь: когда политики говорят "у нас растет ВВП…", это означает, что вас обокрали!" – предостерег украинцев Вадим Рабинович.

Обратился народный депутат и к представителям власти с предложением спросить у самих украинцев, стало ли им жить лучше уже при "зеленой" власти.

"Нет сомнений, что эти простые граждане дадут свою оценку и этой власти. Но уже сегодня ей надо не просто задуматься, а осознать: у народа "терпець урвався"! Люди стали еще больше пахать и затягивать пояса, людям еще сложнее стало подниматься с колен – они еле выживают на свои нищенские пенсию и зарплату. Да не нужны им ваши дороги, как же вы не поймете?! Дайте им возможность подняться с колен и не чувствовать себя рабами – вот это будет лучшим из ваших решений!" – призвал власть сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Но власть не слышит никого и не видит ничего – "она занята составлением списков олигархов, воров в законе, еще каких-то, чтобы на них грошики зарабатывать".

"Сегодня власть записывает во враги тех, кто не поет ей дифирамбы, кто критикует, кто показывает всю катастрофу в социалке, в экономике, кто голосует не теми кнопочками. Сегодня власть сажает неугодных под домашний арест по надуманным обвинениям, и закрывает без суда и следствия телеканалы", – с сожалением констатировал Вадим Рабинович.

"Конечно, власть будет продолжать строительство дорог и брать откаты по 40% (так пишут журналисты). Конечно, власть введет очередной локдаун (думаю, через пару недель), чтобы хоть на электроэнергии сэкономить – все мы прекрасно понимаем, как все это делается и для чего… И все это делают молодые, красивые, умные, подававшие надежды люди, которые знают такие слова, как ВВП, обещаниям которых поверила практически вся страна. Но они взялись за то, что не могут сделать, не могут выполнить... Да они вообще ничего не умеют и не знают – им просто очень нравится быть у власти!.." – с сожалением констатировал Вадим Рабинович.