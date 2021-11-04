Вадим Рабинович: Когда в разгар COVID-19 останавливают заводы по производству кислорода – это диверсия! Ляшко должен уйти!

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Когда в разгар эпидемии COVID-19 в Украине останавливают заводы по производству кислорода – это ничто иное как диверсия!

Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в эфире ток-шоу "Украинский формат" на телеканале UkrLive.

"Я посмотрел выступление министра здравоохранения Украины и могу сказать: глядя на таких, как Виктор Ляшко, и вакцинироваться не хочется. Напомню, что Ляшко – это соратник Ульяны Супрун – санитарки из Вирджинии, которая пришла "реформировать" нашу систему здравоохранения по Семашко, а в итоге просто уничтожила медицину! При ее "правлении" закрылось все, что могло закрыться…" – обратил внимание политик.

Теперь же, продолжил Вадим Рабинович, "убив медицину, забрав деньги из коронавирусного фонда, вернейший соратник Супрун – Ляшко – нам рассказывает, что во всем виноваты те, кто, мол, не вакцинируется". "Да надо было не деньги в асфальт закатывать, а закупать кислород, увеличивать зарплату врачам и медицинским работникам, увеличивать количество койко-мест в больницах!" – возмутился сопредседатель партии ОПЗЖ.

Вадим Рабинович заметил, что у него много вопросов к нынешней власти.

"Первый вопрос: какое вы – власть – имели право транжирить деньги из ковидного фонда на дороги, и почему вы – власть – до сих пор гуляете на свободе? Вопрос второй: почему вы – власть – закрыли два завода по производству медицинского кислорода на плановый (!) ремонт? Я понимаю, что не все члены правительства в состоянии адекватно думать, но закупить кислород для больных – это же элементарное дело! Почему, когда закрылись заводы, начали закупать кислород в Польше, покрыли нужды западной Украины, оставив весь восточный регион и юг без кислорода? На что мне это списывать? На безумие власти? Или диверсию? Я думаю, что скорее – это первый вариант…" – заметил народный депутат.

Поэтому, продолжил Вадим Рабинович, он как сопредседатель партии ОПЗЖ и глава Одесской областной организации ОПЗЖ принял решение помочь заболевшим коронавирусом одесситам, и за свой счёт закупил 20 тонн кислорода и передал в Одесскую городскую инфекционную больницу.

"Послушайте, разве мы должны этим заниматься? Это же безумие! Да, я не могу остаться в стороне от страданий людей, тем более что от лица партии я отвечаю за эту область. Но вы – власть, – что делаете?! Министр выходит и с наглым лицом говорит: "Люди виноваты!..". А я хочу напомнить, что еще полгода назад наши доблестные власти говорили, что уже победили коронавирус", – подчеркнул политик.

Вадим Рабинович считает, что сегодня всем надо понять следующее: "Уничтожив медицину, власть сделала все, чтобы лечиться мог только богатый человек. Видимо, это в их понимании демократическая реформа медицинской сферы. Сама Супрун великолепно себя чувствует, не кается, а в это время все медицинские работники уехали в Польшу, больницы "повесили" на местные бюджеты, в которых не заложены расходы на медицину, заводы по производству кислорода закрыли, чтобы люди умирали. Что вы делаете и как вас назвать, представители власти?!".

Прокомментировал сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" массовую вакцинацию населения.

"Я не являюсь экспертом в этой области. Но если человек внутренне чувствует, что вакцина укрепит его моральный дух (а отсутствие паники – это самое важное), то, наверное, надо прививаться. Если человек чувствует, что не хочет, то, извините, почему он должен это делать?" – заявил народный депутат.

При этом он предложил смотреть на эту проблему "не через ненависть, а через понимание".

"А у нас, как обычно: стравливают одних с другими, чтобы списать все свои ошибки... Друзья, не стоит обвинять друг друга в убийствах. Виноваты во всем Супрун, Ляшко и "зеленая" братия – люди, которые уничтожили медицину. А причем тут народ? Народ просто запугали! Один спасает себя вакциной, а другой спасает себя тем, что колоть ее не хочет. Меньше ненависти, меньше страха, меньше нагнетания ситуации, и все будет хорошо! А Ляшко, как порядочный человек, должен уйти в отставку, и их вместе с Супрун нужно судить", – резюмировал Вадим Рабинович.