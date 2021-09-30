Вадим Рабинович: Кабмин решил "добить" украинцев законом о дерегуляции трудовых отношений

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Власть решила, что украинцам живется слишком "сладко", поэтому придумала "добить" их законом о якобы дерегуляции трудовых отношений. Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, комментируя в своем Telegram-канале проголосованный Верховной Радой Украины в первом чтении проект закона №5388 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дерегуляции трудовых отношений".

Политик обратил внимание: данным документом работнику предлагается возможность выбирать день недели, который будет для него вторым выходным, как и время начала и окончания ежедневной работы.

"Звучит, как всегда, неплохо, якобы "все для людей". Однако такой подход позволяет работодателю устанавливать различные случаи привлечения работников к сверхурочным работам, работам в выходные дни и т. п.", – подчеркивает народный депутат.

Рассказал Вадим Рабинович и о других "сюрпризах", которые кроются в законе от Кабинета Министров.

"В частности, разрешается устанавливать в индивидуальном трудовом договоре дополнительные, не предусмотренные законодательством права, обязанности работника, основания для его увольнения по инициативе работодателя; отменяется процедура предоставления согласия профсоюза на увольнение работника; отменяется обязательность ведения графиков отпусков и представления уведомлений о начале отпуска", – написал сопредседатель партии ОПЗЖ.

Политик не исключает, что Кабмин под видом благих намерений просто-напросто хочет сузить права наемных работников.

"Очевидно, под видом "дерегуляции" Кабмин хочет расширить права работодателей и сузить права наемных работников. Крупный бизнес получит рычаги для полного закабаления сотрудников с возможностью заставить людей работать сверхурочно за низкую зарплату под угрозой привлечения к ответственности", – резюмировал Вадим Рабинович.