Вадим Рабинович: Фракция ОПЗЖ не будет принимать участия во внеочередных шоу с разными "фишечками"

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович подвел итоги работы нынешней власти в целом и монобольшинства в частности.

"Прошло почти два года, как в Верховной Раде появилось монобольшинство и впервые за всю историю получило возможность коренным образом изменить страну. Пора подводить итоги", - заявил политик, выступая с парламентской трибуны во вторник, 13 июля.

Народный депутат подчеркнул: сделать ему это достаточно легко - на основании универсальной формулы оценки деятельности любой власти. "Если за время работы этой власти люди стали жить лучше - власть хорошая, если хуже - власть плохая, если народ вынужден выживать, убегая на заработки за рубеж, то власть вообще поганая", - обратил внимание Вадим Рабинович, задав при этом монобольшинству риторический вопрос: "А как вы сами считаете - все, что вы натворили в стране, пошло на пользу народу?..".

"Да, к сожалению, вам удалось продать землю, а точнее - сделать её товаром (надеюсь, что продать ее до конца вы не успеете). Вы вернули игорный бизнес, сейчас вы собираетесь легализовать марихуану. Скажите, а, кроме как, поиграть в казино и накуриться, другие достижения у вашей власти есть?" - призвал он.

"И что мы имеем? Впереди нас ждут бесконечный рост тарифов и катастрофа в медицине, в образовании и других сферах! Закрывая телеканалы, преследуя лидеров оппозиции, посадив под домашний арест Виктора Медведчука, вы хотите только одного - заткнуть нам рот, но у вас ничего не получится!" - заверил Вадим Рабинович.

Прокомментировал сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" и так называемые "неотложные вопросы" повестки дня последней недели работы Верховной Рады. Они, уверен политик, направлены исключительно на отвлечение внимания от насущных проблем.

"Где вопрос мира, который так необходим нашей стране и за который голосовали, в том числе и избиратели "зеленых"? В вашей повестке дня места ему не нашлось!" - возмутился народный депутат.

В связи с этим от имени фракции Вадим Рабинович предупредил: "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет участвовать во "внеочередных шоу с разными "фишечками", фракция "ОПЗЖ" не будет принимать участия во внеочередных заседаниях до тех пор, пока вы - монобольшинство - не вернете в страну мир и не прекратите репрессии против руководителей нашей партии!".

Обратился политик и к представителям Верховной Рады Украины с настоятельной рекомендацией "задуматься".

"Пройдет еще два года, вы уйдете из Рады и только тогда поймете, что натворили", - уверен он.

Выход из сложившейся ситуации народный депутат видит в двух вариантах.

"Первый - мы попробуем сообща спасти страну; второй - сложить мандаты и дать возможность народу Украины определиться с тем, кому он доверит дальнейшую судьбу страны. Мы - фракция "ОПЗЖ" - готовы сделать это и немедленно! А вы - думайте!" - резюмировал Вадим Рабинович.