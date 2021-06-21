Вадим Рабинович: Европа должна помочь Украине избавиться от возрождающегося фашизма!

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22 июня 2021 года – годовщина нападения нацистской Германии на Советский Союз. Кто бы мог подумать, что через 80 лет уже в мирной Европе вновь будет подниматься вопрос возрождения фашизма.

В понедельник, 21 июня, в Сенате Франции прошли слушания, на которых французские и украинские политики обсуждали вопрос возрождающегося фашизма в Украине – в стране, победившей его в Великой Отечественной войне!

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал французским коллегам, что сегодня происходит в Украине: какие акции проводятся радикальными националистами; как переиздают мемуары, героизируют и открывают мемориальные доски и памятники участникам массовых убийц мирного населения разных стран ветеранам дивизии СС "Галичина", с какими государственными почестями их хоронят.

"В Сенате Франции прошли слушания украинского вопроса, на которых я поделился с французскими коллегами своей точкой зрения (в первую очередь человеческой) на то, что в Украине происходит сегодня и что будет завтра, если политика властей останется прежней. Я показал фотографии Бабьего Яра, где погибли сотни тысяч людей и где до сих пор нет мемориального комплекса, который власть обещала построить, а миноры каждый день отмывают, к сожалению, от фашистских свастик. Я показал им и кадры с чествованием эсэсовцев, которые убивали мирных людей во время Великой Отечественной войны. У нас, спустя 80 лет, ставят памятники убийцам и сносят монументы воинам-освободителям! Я спросил у французов: как вы бы отнеслись к этому? От услышанного у них округлились удивленные глаза", – рассказал политик.

"Я хочу, чтобы наши европейские партнеры знали правду и помогли нашей власти, если она действительно стремится в Европу, избавиться от этого кошмара возрождающегося фашизма. Мы просто обязаны говорить об этом и не опускать руки в борьбе с фашизмом!" – подчеркнул он.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает, что в Сенате Франции проведена "большая и правильная работа".

"Мы – депутаты фракции "ОПЗЖ" – в шоке от происходящего в последние недели в Украине, и то, что мы делаем – это большая и правильная работа. Ее цель – донести до мира главное понимание: если попытки возродить фашизм не пресечь на корню, то он обязательно пустит свои корни! Я хочу, чтобы наши европейские партнеры знали правду и помогли нашей власти, если она действительно стремится в Европу, избавиться от этого кошмара возрождающегося фашизма. Мы просто обязаны говорить об этом и не опускать руки в борьбе с фашизмом!" – резюмировал Вадим Рабинович.