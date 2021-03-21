В ВРУ инициируют внеочередное заседание из-за протестов возле Офиса президента

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К заседанию хотят привлечь представителей силовых структур

Фракция "Слуга народа" инициирует внеочередное заседание Верховной Рады для того, чтобы дать оценку беспорядкам возле Офиса президента вечером 20 марта. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте партии.

Как отмечается, фракция всегда принципиально поддерживала право граждан на мирный протест как один из главных проявлений демократии, однако "категорически не приемлет попытки подменить цивилизованное выражение несогласия с действиями властей насилием, вандализмом, глумлением над символами нашего государства".

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"Мы уважаем право на мирный протест, но требуем защитить право граждан на улице без насилия и вандализма... Ждем решительных, квалифицированных и бескомпромиссных действий со стороны правоохранительных органов по установлению личностей инициаторов и участников актов вандализма и привлечению их к ответственности. Мы инициируем проведение внеочередного заседания в кратчайший срок с участием силовиков и принятие постановления по оценкам данного события, с задачами конкретным министрам и тому подобное", - указано в заявлении.

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Напомним, накануне, 20 марта, сторонники активиста Сергея Стерненко вышли на акцию под Офис президента. Сначала митинг проходил мирно, но впоследствии демонстранты начали жечь петарды и файеры, бить окна и разрисовывать здание.

Позже полиция открыла уголовное производство по факту событий во время акции сторонников активиста Сергея Стерненка возле Офиса президента и задержала одного из ее участников.