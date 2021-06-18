В ВРУ хотят ввести уголовную ответственность за нарушение языкового закона

Языковое законодательство Фото из открытых источников

Инициатором документа выступила народный депутат фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая

В Верховной Раде Украины рассматривают введение уголовной ответственности за нарушение языкового законодательства. Об этом говорится в законопроекте под номером 5670, который появился на сайте парламента в четверг, 17 июня.

Инициатором документа выступила народный депутат фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая.

Сейчас текст законопроекта "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты украинского языка как государственного " не обнародован.

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Напомним, за первый месяц после вступления в силу ст. 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой сфера услуг перешла на украинский язык обслуживания, зафиксировали 647 жалоб о нарушениях.

Как ранее сообщалось, что в Украине будут штрафовать за отказ обслуживать клиентов на украинском языке с 16 июля 2022 года. Сумма взысканий будет составлять от 5100 гривен до 6800 гривен.