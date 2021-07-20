В Верховную Раду проходит 5 партий, лидируют - "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Слуга народа", - опрос

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время - то в парламент прошли бы пять политсил. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного "Украинской социологической группой" в период с 11 по 18 июля 2021 года.

Так, политический расклад сил в парламенте выглядел бы следующим образом:

"Слуга народа" - 21,8%

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17,8%.

"Европейская солидарность" - 15,2%.

"Батькивщина" - 12,8%.

"Сила и Честь" - 6,5%.

Остальные партии не преодолели 5%-й барьер.

"Украинская социологическая группа" с 11 по 18 июля 2021 провела опрос населения во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Всего было опрошено 1224 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Метод проведения опроса - индивидуальное интервью "face-to-face" по месту проживания респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 3,0%.