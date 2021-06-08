Венецианская комиссия раскритиковала подготовленные ВРУ изменения в закон о судоустройстве

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Глава Венецианской комиссии считает, что изменения могут убить судебную реформу, а не улучшить ее

Венецианская комиссия раскритиковала изменения в Закон Украины о судоустройстве. В частности, ее глава Джанни Букиккио считает, что нововведения могут убить судебную реформу, а не улучшить ее. Об этом он заявил во время выступления на столичной конференции "Демократия в действии", сообщает Центр противодействия коррупции

Букиккио подчеркнул, что Украина должна как можно быстрее перезапустить органы судебного самоуправления, но при этом не стоит полагаться на старый состав, чья деятельность скомпрометирована.

"Мы поддерживаем предложение создать смешанный национально-международный орган — конкурсную комиссию для отбора новых членов ВККС. Метод создания этой конкурсной комиссии должен быть приближенным к модели, доказавшей успех при создании Высшего антикоррупционного суда", — сказал глава комиссии.

Также, Джанни Букиккио добавил, что подготовлен ко второму чтению закон 3711-д не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии, поэтому комиссия не поддерживает его.

"Состав Высшего совета правосудия должен быть пересмотрен до того, как ему доверят назначение ВККС. Это обязательное условие, иначе судебная реформа будет обречена", — подчеркнул глава комиссии.

Однако, он поддержал создание обновленной Высшей квалификационной комиссии судей и отметил, что ВККС не должна быть связана с Высшим советом правосудия — пока последняя не будет реформирована и не пройдет отбор.

Напомним, в июне 2018 года народные депутаты поддержали в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде".