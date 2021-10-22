В Украину прибыла третья партия военной помощи от США

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Третья партия помощи на $60 млн долларов от США уже в Украине

В Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной помощи в сфере безопасности от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Речь идет о помощи, которую Соединенные Штаты пообещали Украине за день до визита президента Владимира Зеленского в Белый дом.

Третья партия помощи на $60 млн долларов от США уже в Украине.

Эта помощь содержит боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное.

В Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной политики помощи на 60 млн долларов от Правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных Сил Украины, что включает боеприпасы, протитанкове и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное. pic.twitter.com/4dgriozXTX — Defence of Ukraine (@DefenceU) October 22, 2021

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Напомним, ранее в Украину для Вооруженных сил прибыла партия дополнительной военной помощи от Соединенных Штатов Америки. Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы и прочее.