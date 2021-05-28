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В Украину на следующей неделе прибудет группа сенаторов США

Фото из открытых источников

Визит будет частью поездки в Восточную Европу

Вскоре в Украину прибудет делегация Конгресса США, в состав которой будут входить трое сенаторов. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине

Согласно сообщению, двухпартийную делегацию возглавит сенатор Джин Шахин (демократ, штат Нью-Гэмпшир). Она является старшим членом сенатского Комитета по иностранным отношениям Сената и председателем Подкомитета по европейской и региональной безопасности сотрудничества.

Вместе с ней прибудут также сенаторы Роб Портман (республиканец, Огайо) и Крис Мерфи (демократ, Коннектикут). Кроме Украины, политики отправятся в Литву и Грузию, чтобы подтвердить приверженность США своим партнерам в Восточной Европе. 

Как отмечается, в Украине сенаторы будут поощрять продолжение реформ для укрепления ее демократии и выразят "солидарность с Украиной, которая продолжает сталкиваться со все более агрессивной Россией".

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"Украина и Грузия являются важными партнерами США против все более агрессивной России, и очень важно, чтобы мы передали нашу солидарность с народами Украины и Грузии и призвали политических лидеров продолжать необходимые реформы, которые укрепят их демократию. Мы поддерживаем Украину и Грузию в их желании достичь своих евроатлантических целей, и США стремятся сыграть свою роль, чтобы помочь воплотить членство в НАТО и ЕС", — сказала Шахин.

Известно, что во время своего визита сенаторы встретятся с представителями гражданского общества, а также украинского и грузинского правительств. В Украине сенаторы будут общаться с прессой, чтобы подчеркнуть настоятельную необходимость активизации усилий в борьбе с коррупцией и важность свободных независимых СМИ.

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Напомним, ранее Соединенные Штаты заявили, что не вернутся к сотрудничеству с Россией в рамках Договора об открытом небе.

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