В украинский парламент проходят 5 партий, в лидерах "Слуга Народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", - западные социологи

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, который был проведен 17-20 мая 2021 года, если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, то самую большую поддержку избирателей получили бы партия "Слуга народа" (20,2%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (18,6%). Также в следующий состав украинского парламента попала бы "Европейская солидарность" (17,4%), ВО "Батькивщина" (9,6%) и "Партия Шария" (5,0%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие политические партии, в частности, "Сила и честь" (4,8%), "Радикальная партия Олега Ляшко" (3,6%), "Удар" (2,4%), ВО "Свобода" (1,9%), "За майбутнє" (1,8%), "Украинская стратегия Гройсмана" (1,8%), "Гражданская позиция" (1,2%), "Оппозиционный блок" (0,9%), ВО "Самопомощь" (0,8%), "Голос" (0,8%), "Народный фронт" (0,6%) и "Национальный корпус" (0,2%) имеют существенно меньшие шансы на прохождение в следующий состав парламента.

Фото из открытых источников

Кроме того, исследователи обратили внимание на судебный процесс, относительно председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Согласно исследованию, за судебным процессом внимательно следит больше половины украинцев – 52,3%, в то время как 25,7% не следит, затруднились ответить 22% опрошенных

43,7% опрошенных считают более убедительной сторону защиты Виктора Медведчука, в то время как прокуратура убедила только 7,2% опрошенных.

37,1% украинцев уверены, что Виктора Медведчука должны были отпустить в зале суда, а 64,4% украинцев уверены, что суд завершится оправдательным приговором.

49,7% украинцев уверены, что Медведчук невиновен и должен быть оправдан и восстановлен во всех правах.

68,2% украинцев уверены, что дело против Виктора Медведчука – это попытка власти отвлечь внимание от реальных проблем.

54,7% опрошенных уверены, что данные события приведут к увеличению рейтинга Виктора Медведчука и "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 17-20 мая 2021 года. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2,024 человека. Вероятная погрешность – 2,2%.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников