В Украине завершилась регистрация кандидатов на довыборы в ВР

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Всего зарегистрировалось 34 человека

Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на промежуточные выборы народных депутатов 28 марта 2021 года. Об этом она сообщила на своем официальном веб-сайте.

Как отмечается всего зарегистрированных 34 человека, среди них: 20 человек от политических партий, и 14 самовыдвиженцев.

"В ОИО № 50 (Донецкая область) зарегистрированы 19 кандидатов: Виктория Шилова, Валентин Рыбин, Артем Марчевский, Иштван Добша, Людмила Дорошенко, Александр Груздев, Сергей Звагольський, Богдан Мироненко, Александр Тамбулатов, Юрий Третьяк, Андрей Бондаренко, Юлия Гакова, Надежда Масло, Лариса Ревва, Андрей Масенец, Антон Ровенский, Андрей Аксенов, Юлия Кузьменко, Николай Головко.

В ОИО № 87 (Ивано-Франковская область) – 15 кандидатов: Михаил Ноняк, Александр Леонидович Шевченко, Маруся Звиробий-Беленькая, Руслан Зозуля, Руслан Кошулинский, Юрий Юрченко, Василий Вирастюк, Юрий Голиней, Иосиф Резеш, Руслан Деревориз, Мария Жолоб, Иван Макар, Сергей Сивачук и Александр Петрович Шевченко", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что всего в ЦИК было подано 64 заявления о регистрации кандидатами в народные депутаты. Однако, 30 из них не были приняты из-за не внесения денежного залога в определенном законом размере и несоответствие представленных документов требованиям избирательного законодательства.

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