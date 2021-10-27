В Украине за 9 месяцев количество ДТП увеличилось на 15%

Фото из открытых источников

Согласно данным МВД, за год работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения количество ДТП на дорогах не только не уменьшилось, но и выросло на 15,5%, пишет Ирина Шостак для 112ua.tv, ссылаясь на данные Нацполиции.

"Когда 1 июня прошлого года была введена автоматическая фото- и видеофиксация нарушений ПДД, то за первые сутки запуска системы было зафиксировано более 57 тыс. правонарушений. Спустя год количество фиксации нарушений сократилось до 7 тыс. в сутки. При этом количество ДТП за девять месяцев 2021 года значительно выросло", - пишет автор материала.

Фото из открытых источников

Автор материала отмечает: стационарных камер, которые фиксируют нарушения скоростного режима, мало, их расположение водители изучили, и нарушений в этих точках дорог действительно стало меньше. Но вот число ДТП не уменьшается. При этом депутаты предлагают Раде увеличить штрафы за нарушение ПДД.

Напомним, в Верховной Раде предлагают усилить ответственность за превышение скорости в населенных пунктах. Соответствующий законопроект № 6214 зарегистрировал в парламенте ряд нардепов от "Слуги народа".

Детальнее о том, почему новые штрафы для водителей и лишение прав не помогут бороться с нарушениями ПДД, читайте в материале "Депутаты предлагают резко увеличить штрафы за нарушение ПДД и отбирать права. Почему это не поможет в борьбе со смертностью на дорогах".