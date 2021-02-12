В Украине впервые сообщили нардепу о подозрении за "кнопкодавство"

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Однако для вручения уведомления парламентарий не явился

Офис генпрокурора впервые в Украине сообщил о подозрении народному депутату за "кнопкодавство" во время голосования. Об этом рассказала на своей странице в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины по фактам совершения на пленарном заседании Верховной Рады Украины голосования вместо другого народного депутата. Это первый в нашей практике случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса Украины", - отметила Венедиктова.

Кроме этого, она уточнила, что нардеп во время рассмотрения поправок к законопроекту относительно обращения земель сельскохозяйственного назначения неоднократно совершал неличное голосования с использованием персональной карты коллеги.

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Как отмечается, народного депутата надлежащим образом вызвали в Офис Генпрокурора на 11 февраля для вручения уведомления о подозрении, однако он не явился и о причинах неявки не сообщил.

Учитывая это, письменное уведомление о подозрении в порядке, предусмотренном УПК Украины, направлено в аппарат Верховной Рады Украины, по месту жительства парламентария, на его электронную почту и другие известные стороне обвинения средства связи.

По информации СМИ, о подозрении сообщили члену депутатской группы "Довира" Владиславу Поляку.

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Напомним, ранее спикер Дмитрий Разумков заявил, что в Украине для борьбы с кнопкодавством депутатов в Верховной Раде установят дополнительные камеры наблюдения и будут блокировать свободные места.