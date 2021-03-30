В Украине возобновили закупки "пакетов малыша" через систему Prozorro

Пакет малыша

Законопроект поддержали 307 парламентариев

Верховная Рада одобрила в целом законопроект №5064, предусматривающий возобновление закупок "пакетов малыша" через систему Prozorro. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВРУ.

Как отмечается, закон предлагает определить органы социальной защиты населения по месту жительства родителей учреждениями, которые назначают и осуществляют выплату/выдачу государственной помощи в связи с беременностью и родами.

Также в документе прописана стоимость помощи "пакет малыша" в размере трех прожиточных минимумов на детей до 6 лет на момент проведения аукциона и дальнейшее определение конечной цены в результате аукциона.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что закупка товаров для комплектования помощи "пакет малыша" через систему Prozorro позволит снизить расходы из государственного бюджета. Ожидается, что электронный аукцион будет вести к снижению конечной цены, однако это не окажет никакого негативного влияния на качество товаров.

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Напомним, ранее Верховная Рада поддержала законопроект №5300, предусматривающий восстановление выплаты компенсации физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) и наемным работникам, пострадавшим от карантина.