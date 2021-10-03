В Украине, вероятно, появится военная миссия ЕС, - СМИ

Фото из открытых источников

На создании военной миссии настаивают Литва, Латвия, Эстония, а также Польша, Румыния и Словакия

На фоне обострения боевых действий на Донбассе ЕС рассматривает возможность создания европейской военной учебной миссии в Украине. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на документы EEAS (Европейской службы внешних связей).

В материале отмечается, что из-за напряжения между Киевом и не спадающей Москвой в ЕС рассматривают формирование независимой военной учебной миссии под названием "Военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине" (EUATM).

Документ Европейский службы внешних связей предполагает, что создание такой миссии станет выражением солидарности с Украиной с учетом военной активности России у украинских границ и на оккупированных территориях.

Как выяснили немецкие журналисты, на создании военной миссии настаивают Литва, Латвия, Эстония, а также Польша, Румыния и Словакия. Кроме того, такую позицию поддерживают Швеция и Финляндия.

В материале говорится, что в конце июля руководство МИД и Минобороны Украины направили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю секретное обращение с просьбой о ее создании.

Кроме варианта создания военной миссии ЕС рассматривает ряд других способов усиления военного потенциала Вооруженных сил Украины. Среди них расширение Консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины, которая существует с 2014 года.

Ранее сообщалось, что СММ ОБСЕ фиксирует наибольшую количество обстрелов на Донбассе за последние 14 месяцев.