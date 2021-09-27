В Украине утвердили национальную систему устойчивости: что это значит

Офис президента

Реализовать эту концепцию хотят в период с 2021 по 2025 год

Президент Владимир Зеленский утвердил концепцию национальной системы устойчивости. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

Отмечается, что система устойчивости будет направлена на обеспечение способности Украины своевременно идентифицировать угрозы, выявлять уязвимости и оценивать риски национальной безопасности, предотвращать или минимизировать их негативные воздействия, эффективно реагировать и быстро и полномасштабно восстанавливаться после возникновения угрозы или наступления чрезвычайных и кризисных ситуаций.

Система устойчивости должна предусматривать обеспечение функционирования таких элементов:

полноценное функционирование системы государственных органов, их институциональную устойчивость;

безопасность и защищенность объектов критической инфраструктуры;

способность единой государственной системы гражданской защиты к действиям в условиях угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций;

способность эффективно реагировать на неконтролируемое массовое перемещение людей;

общественную устойчивость, в частности, к информационным воздействиям;

финансово-экономическую устойчивость, в частности, непрерывность основных бизнес-процессов.

Внедрение системы устойчивости будет финансироваться за счет государственного и местных бюджетов, а также других источников, не запрещенных законодательством.

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