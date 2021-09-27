В Украине утвердили национальную систему устойчивости: что это значит
Реализовать эту концепцию хотят в период с 2021 по 2025 год
Президент Владимир Зеленский утвердил концепцию национальной системы устойчивости. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.
Отмечается, что система устойчивости будет направлена на обеспечение способности Украины своевременно идентифицировать угрозы, выявлять уязвимости и оценивать риски национальной безопасности, предотвращать или минимизировать их негативные воздействия, эффективно реагировать и быстро и полномасштабно восстанавливаться после возникновения угрозы или наступления чрезвычайных и кризисных ситуаций.
Система устойчивости должна предусматривать обеспечение функционирования таких элементов:
- полноценное функционирование системы государственных органов, их институциональную устойчивость;
- безопасность и защищенность объектов критической инфраструктуры;
- способность единой государственной системы гражданской защиты к действиям в условиях угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций;
- способность эффективно реагировать на неконтролируемое массовое перемещение людей;
- общественную устойчивость, в частности, к информационным воздействиям;
- финансово-экономическую устойчивость, в частности, непрерывность основных бизнес-процессов.
Внедрение системы устойчивости будет финансироваться за счет государственного и местных бюджетов, а также других источников, не запрещенных законодательством.
Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины.