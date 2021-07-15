В Украине упростили присоединение к электросетям
Его одобрили своими голосами "за" 347 депутатов
Верховная Рада упростила присоединение к электрическим сетям в Украине. Сегодня нардепы приняли во втором чтении законопроект №5009. Об этом говорится на сайте парламента.
Согласно сообщению, "за" соответствующий документ проголосовали 347 парламентариев.
Им, в частности, вводится принцип "единого окна" для подачи заказчиком обращений, заявлений, запросов и получение информации, необходимой для проектирования и проведения строительно-монтажных работ.
Ожидается, что сроки присоединения к электрическим сетям сократят в 2,5 раза.
Также закон устраняет сложную и забюрократизированную процедуру оформления прав на земельные участки, необходимые для размещения объектов энергетики.
Прописан принцип молчаливого согласия при утверждении органами исполнительной и местной власти проектов землеустройства по отводу земучастков и предоставления их в пользование операторам систем распределения для строительства и эксплуатации линейных объектов энергоинфраструктуры.
Срок внесения изменений в Государственный земельный кадастр сокращается до одного дня, урегулируется вопрос отказа в госрегистрации участка в кадастре.
К слову, Украина намерена в ближайшие годы подсоединить свою энергосистему к европейской, отсоединившись от линий электропередач с Россией и Беларусью.