В Украине упростили присоединение к электросетям

Фото с места происшествия прессслужба КГГА

Его одобрили своими голосами "за" 347 депутатов

Верховная Рада упростила присоединение к электрическим сетям в Украине. Сегодня нардепы приняли во втором чтении законопроект №5009. Об этом говорится на сайте парламента.

Согласно сообщению, "за" соответствующий документ проголосовали 347 парламентариев.

Им, в частности, вводится принцип "единого окна" для подачи заказчиком обращений, заявлений, запросов и получение информации, необходимой для проектирования и проведения строительно-монтажных работ.

Ожидается, что сроки присоединения к электрическим сетям сократят в 2,5 раза.

Также закон устраняет сложную и забюрократизированную процедуру оформления прав на земельные участки, необходимые для размещения объектов энергетики.

Прописан принцип молчаливого согласия при утверждении органами исполнительной и местной власти проектов землеустройства по отводу земучастков и предоставления их в пользование операторам систем распределения для строительства и эксплуатации линейных объектов энергоинфраструктуры.

Срок внесения изменений в Государственный земельный кадастр сокращается до одного дня, урегулируется вопрос отказа в госрегистрации участка в кадастре.

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К слову, Украина намерена в ближайшие годы подсоединить свою энергосистему к европейской, отсоединившись от линий электропередач с Россией и Беларусью.