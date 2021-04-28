В Украине смогут размещать министерства не только в Киеве: Кабмин поддержал проект
Правительство само будет определять местонахождение ведомства
В Украине министерства смогут быть расположены территориально не только в столице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
По его словам, Кабмин поддержал проект закона об изменениях в законы "О центральных органах исполнительной власти" и "О Кабинете Министров Украины".
В частности, он предусматривает:
- предоставление правительству полномочия определять другое (кроме Киева) местонахождение министерств и других центральных органов исполнительной власти;
- совершенствование процедуры создания и ликвидации центральных органов исполнительной власти;
- сосредоточение функций по разработке проектов актов законодательства в министерствах;
- уточнение сфер компетенции и основных направлений деятельности Кабинета министров;
- премьер-министр освобождается от должности так же как все члены правительства - с начала работы вновь сформированным правительством.
При этом добавляется, что правительство хочет оставить за собой право определять, где именно будет расположено каждое министерство.
Ранее сообщалось, что Кабмин назначил Юрия Витренко новым главой НАК "Нафтогаз". В то же врямя правительство уволило с этой должности Андрея Коболева.