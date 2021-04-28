В Украине смогут размещать министерства не только в Киеве: Кабмин поддержал проект

Кабинет Министров Украины Мария Беляева/5.UA

Правительство само будет определять местонахождение ведомства

В Украине министерства смогут быть расположены территориально не только в столице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

По его словам, Кабмин поддержал проект закона об изменениях в законы "О центральных органах исполнительной власти" и "О Кабинете Министров Украины".

В частности, он предусматривает:

предоставление правительству полномочия определять другое (кроме Киева) местонахождение министерств и других центральных органов исполнительной власти;

совершенствование процедуры создания и ликвидации центральных органов исполнительной власти;

сосредоточение функций по разработке проектов актов законодательства в министерствах;

уточнение сфер компетенции и основных направлений деятельности Кабинета министров;

премьер-министр освобождается от должности так же как все члены правительства - с начала работы вновь сформированным правительством.

При этом добавляется, что правительство хочет оставить за собой право определять, где именно будет расположено каждое министерство.

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Ранее сообщалось, что Кабмин назначил Юрия Витренко новым главой НАК "Нафтогаз". В то же врямя правительство уволило с этой должности Андрея Коболева.