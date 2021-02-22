В Украине появится военная полиция. В Минобороны объяснили, почему она необходима

Андрей Таран Фото из открытых источников

Создание такой военной полиции поможет ускорить расследование многих случаев в зоне проведения ООС

В Украине планируют создать военную полицию, которая будет иметь полномочия осуществлять досудебное следствие. Для чего нужен такой орган, рассказал министр обороны Андрей Таран.

По словам министра, создание такой военной полиции поможет ускорить расследование многих случаев в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

"Военная служба правопорядка не имеет права проводить досудебное следствие. Именно поэтому в том году был разработан проект закона о военной полиции, в котором предусмотрена возможность предоставления права на проведение досудебного следствия", - пояснил он.

По словам Тарана, когда на Донбассе погибает военный, то приходится ждать прибытия органов правопорядка, ведь сейчас только они могут проводить расследования, и, как следствие, теряется много времени.

Еще одной из причин для создания военной полиции, как сказал министр, является ускорение установления имен погибших военных.

"Я непосредственно столкнулся с пожаром в Луганской области, когда уже был случай гибели... В настоящее время ВСУ не имеют полномочия на проведение досудебного следствия. Мы нашли там подорвался БМП, погиб военнослужащий ВСУ. И все, мы на этом остановились. И что там дальше? Никто не может даже двигаться", - добавил Таран.

Ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировали признаков подготовки незаконных вооруженных формирований до наступления на украинских военных.