В Украине появится конгресс местных властей при президенте: Что это значит

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Конгресс должен улучшить отношения между центром и общинами

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине конгресса местных властей. Об этом он сообщил во время форума развития общин и территорий.

По словам Зеленского, конгресс будет действовать при президенте и должен улучшить отношения между центром и общинами, а также стать площадкой диалога и решений.

Как рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, Конгресс будет состоять из двух палат: палат местных властей и Палатов регионов. Предполагается, что они будут выбирать руководство и делегировать по три представителя в президиум конгресса. Последнюю будут представлять высшие должностные лица Украины.

Известно, что заседания президиума Конгресса будут проходить ежемесячно, палат местных властей и регионов - ежеквартально, а общее заседание будет проходить каждые полгода или по требованию.

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский создаст координационный совет для диалога с представителями украинского микробизнеса. Чиновники планировали наработать законодательные изменения относительно налоговой нагрузки и администрирования сбора налогов.