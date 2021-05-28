В Украине образуют новую военно-гражданскую администрацию

Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая Офис президента

Указ вступает в силу со дня его опубликования

Президент Владимир Зеленский образовал славянскую городскую военно-гражданскую администрацию. Опубликован соответствующий указ. Документ обнародовали в издании "Голос Украины".

"Во исполнение закона "О военно-гражданских администрациях "постановляю: образовать славянскую городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области", - сказано в документе.

Командующему Объединенных сил, главе Донецкой областной государственной администрации поручили осуществить мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

Напомним, глава государства подписал соответствующий указ 26 мая.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде принять Закон Об основах национального сопротивления и в связи с ним увеличить численность Вооруженных сил Украины.