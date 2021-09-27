В Украине обновили Положение о военной службе в ВСУ: Что изменилось

Офис президента Украины

Документ, в частности, предусматривает введение первичного воинского звания для только что призванных лиц - рекрута

Президент Владимир Зеленский внес изменения в Положение о прохождении украинцами военной службы в Вооруженных силах Украины. Глава государства подписал соответствующий указ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Своим указом глава государства уточнил норму о заключении первого контракта с выпускниками высших военных учебных заведений и курсов подготовки офицерского состава. Документ определяет, что с курсантами вузов и слушателями курсов, которые не имеют офицерских званий, после успешного окончания обучения (подготовки) на должностях лиц сержантского, старшинского и офицерского состава - сроком на 5 лет, а по специальностям летного состава лиц офицерского состава авиации - на 10 лет.

Указ главы государства также определяет срок прохождения военной службы. Он может быть продлен по новому контракту для рядовых - на 3 года, сержантам и старшинам - от 3 до 5 лет.

Документ предусматривает введение первичного воинского звания для только что призванных лиц - рекрута. После принесения присяги им присваивается звание рядового (матроса).

Для лиц офицерского состава водится первичное воинское звание младшего лейтенанта (ранее - лейтенанта, в отдельных случаях - младшего лейтенанта).

Указ президента также уточняет сроки выслуги в воинском звании, нормы об очередном и досрочном присвоении, увольнении с должностей военнослужащих и ряд других положений.

Глава государства также подписал указ о внесении изменений в Положение о прохождении военной службы в Государственной пограничной службе Украины.

С тем указом №486/2021 признаны утратившими силу ряд указов президента Украины о прохождении военной службы в ВСУ, СБУ, Управлении госохраны, Госпогранслужбе, Госспецсвязи, Службе внешней разведки.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины.