Зеленский заявил, что располагает данными о госперевороте, который готовят в Украине

Владимир Зеленский. Пресс-марафон 26 ноября 2021 года Офис президента

Президенту доложили, что к подготовке переворота якобы привлекли бизнесмен Рината Ахметова

Президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщили, что в Украине готовят государственный переворот "первого числа". Об этом он сам сказал во время пресс-марафона в коворкинге "Creative States" на Печерске в Киеве.

"Получили информацию, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот, интересная же информация. Мне кажется, это важная информация, первого-второго декабря.

К подготовке переворота якобы привлекли Рината Ахметова. И есть аудиозапись, в которой представители из Украины обсуждают с представителями России участие Рината Ахметова в государственном перевороте. Однако, голоса Ахметова на записи нет", - рассказал глава государства.

По его мнению, это основание бизнесмена и что Ахметова втягивают в войну против государства.

"Считаю. Что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", - добавил Зеленский.

Напомним, во время сегодняшнего пресс-марафона глава государства Владимир Зеленский заявил, что вероятность полномасштабного наступления Российской Федерации сохраняется ежедневно, но украинская сторона готова к любой эскалации.