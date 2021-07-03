В Украине могут создать службу проверки качества медпомощи

Виктор Ляшко РБК-Украина

Национальная служба здоровья не имеет полномочий проверять качество оказания медицинской помощи

В Украине рассматривают возможность создания государственной службы проверки качества медицинской помощи. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами, передает Укринформ.

По его словам, Национальная служба здоровья, которая является национальным страхователем, не имеет полномочий проверять качество оказания медицинской помощи – она лишь осуществляет оплату медицинских услуг и проверяет выполнение договоров.

"Вопрос назначения лекарственных средств, ведение случая - у НСЗУ нет таких полномочий. Надо, чтобы были люди, которые могут прийти, посмотреть правильность назначения, применения для каждого конкретного пациента в каждом конкретном случае", – считает Ляшко.

Он также добавил, что сейчас этот вопрос решается через деятельность клинико-экспертных комиссий при департаментах здравоохранения, но к их работе много замечаний.

Ляшко отметил, что качество медицинской помощи предусмотрена тремя документами: Стратегией человеческого развития, которая утверждена указом президента в начале июня, Национальной экономической стратегией до 2030 года и Бюджетной декларации на три года, которая должна быть принята правительством и одобрена Верховным Советом.

"В каждом из этих документов контроль качества оказания медицинской помощи есть в приоритете", - подчеркнул министр.

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Ранее сообщалось, что часть государственных больниц больше не будут принимать больных COVID-19 и возобновят оказание плановой медицинской помощи больным.