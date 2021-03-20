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В Украине хотят ввести экономический паспорт гражданина: Что это такое

Владимир Зеленский Офис президента

Механизм реализации такой инициативы представят в скором времени

Президент Владимир Зеленский заявил о планах властей ввести экономический паспорт гражданина, что обеспечит юных украинцев средствами для получения образования. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook

По словам Зеленского, новый документ предоставит рожденным в стране детям возможность использовать полученные от добычи недр деньги на получение образования.

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"С этим паспортом все рожденные в Украине дети до момента наступления 18 лет смогут получить средства от использования и добычи недр Украины. Они будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. И после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине", - рассказал президент.

Он также уточнил, что вскоре власти представят механизм воплощения в жизнь этой инициативы.

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Напомним, накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции относительно 19 компаний в сфере недропользования.

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