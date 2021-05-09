В Украине хотят провести большую антинационалистическую конференцию

Телеканал ZIK

Международное сообщество и лидеры других государств должны дать оценку бездействию правоохранительных органов на Украине, которые позволяют национал-радикалам творить бесчинства на улицах, нападать и избивать членов партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и представителей СМИ, которые им не нравятся. Такое мнение в эфире телеканала "Перший Незалежний" высказал 7 мая адвокат Иван Либерман.

Адвокат отметил, что незаконные действия радикальных националистических организаций покрываются руководством правоохранительных органов Украины, поэтому оценку этим действиям должно дать международное сообщество.

"Генеральный директор американо-еврейского комитета Дэвид Харрис уже выразил свою позицию, и мы ожидаем его приезд в Украину. Мы будем совместно делать большую конференцию. Для того, чтобы президенты различных стран мира, лидеры государств дали оценку правоохранительным органам Украины. Должна быть оценка, а уже потом — ответная реакция", — сказал Либерман.

Также он добавил, что критика оппозиции или отдельных политиков — это "нормально и приемлемо", но она должна выражаться цивилизованно, а не в избиении неугодных.

"Если кто-то хочет критиковать — пусть выражает свою позицию официально: на бумаге, в постановлениях, в каких-то решениях — цивилизованно. Недопустимо просто выходить и уничтожать имущество, бить людей до полусмерти. Я действительно беспокоюсь за жизнь и здоровье каждого журналиста, который сегодня объективно освещает правду — это действительно реальный риск", — объяснил адвокат, порекомендовав журналистам не терять бдительность.

В заключение Либерман подчеркнул, что, по его мнению, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук — единственный топ-политик, который способен остановить "криминальный беспредел" в стране, и если бы он был у власти, "то такого безобразия, раздора, разгула, непонятного разбоя и политического, и физического не было бы".