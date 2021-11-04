В Украине хотят обязать политиков проходить осмотр у психиатров и наркологов

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Авторами проекта выступают нардепы от "Слуги народа" и "За будущее"

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 6262 о введении обязательного предварительного психиатрического и наркологического осмотра публичных лиц. Авторами проекта выступают нардепы от "Слуги народа" и "За будущее".

Документом определяется список профессий, которые обязаны проходить обязательный предварительный психиатрический и наркологический осмотр до момента регистрации кандидатами на соответствующую выборную должность и до момента назначения на соответствующую должность.

Порядок проведения обязательного предварительного психиатрического и наркологического осмотра субъектов, на которых распространяется действие этого закона, утверждается Кабинетом Министров Украины.

А порядок размещения данных о результатах обязательного предварительного психиатрического и наркологического осмотра соответствующих публичных лиц утверждается в пределах компетенции Центральной избирательной комиссией и Кабинетом министров Украины.

Согласно документу, обязательный предварительный психиатрический и наркологический осмотр должны проходить лица, которые регистрируются кандидатами на несколько десятков постов. В частности это будет касаться президента Украины, народного депутата и членов правительства.

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