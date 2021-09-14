В Украине фактически отсутствует рынок газа, поскольку сейчас действует две монополии, - Рева

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Нынешняя ситуация показывает, насколько опасно отходить от рыночных понятий при формировании газового рынка

В Украине фактически отсутствует рынок газа, поскольку сейчас действует две монополии. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил министр социальной политики 2016-2019 гг. Андрей Рева.

По его словам, нынешняя ситуация показывает насколько опасно отходить от рыночных понятий при формировании газового рынка.

"В чем проблема сегодня европейцев? В том, что они огромную долю своего рынка газа отдали "Газпрому" и они считали, что при любых форс-мажорных обстоятельствах увеличить эту долю и так далее. И их все предупреждали, что у "Газпрома" может быть своя стратегия, что очень опасно монополизировать любую структуру, не только "Газпрома", отдавать все большую долю рынка, что нужно диверсифицировать поставки.

Американцы предлагали им даже свой газ поставлять, но они не слушали. Результат они сегодня имеют и подобная ситуация будет и дальше продолжаться. Украинский рынок газа отсутствует, как таковой", - подчеркнул Рева.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день существует 2 монополии. На оптовом рынке, то есть тот газ, который потребляют трейдеры – существует монополия "Нафтогаза", и более 80% рынка это его монополия. А на розничном рынке, там, где украинцы потребляют газ – монополия газовой компании Фирташа.

Рева также добавил, что от цены "Нафтогаза" газовая монополия Фирташа накрутила 33% и средневзвешенная цена газа в январе 2021 года после того как правительство взялось регулировать в ручном режиме, нарушив свои предыдущие решения, – вышла на 9,60 грн без доставки.

"Прирыночная цена должна была равняться цене на хабе в Германии, и "Нафтогаз" ее продавал в январе месяце по 7,22 грн. Так вот от этой цены газового хаба в Германии "Нафтогаз" накручивал 22%. То есть 22% от цены хаба в Германии, плюс 33% от региональной газовой компании – и мы получали газ по цене в полтора раза дороже, чем рыночная цена, которая была установлена законодательством Украины. Существование двух монополий приводило к такому перекосу", - резюмировал он.

Напомним, ранее бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко заявил, что Украина находится в критической ситуации из-за критически низкого уровня запасов голубого топлива в хранилищах. По его словам, сейчас в стране самые низкие запасы в хранилищах, которые были за последние годы.