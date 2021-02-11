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В Украине есть целый рынок по написанию законопроектов, – Козуб назвал "расценки"

Верховная Рада Украины

 Фото из открытых источников

Проекты законов пишет даже то управление в ВРУ, которое потом их же и одобряет, отметил журналист

В Украине действует целый рынок по написанию законопроектов: один проект закона стоит от 10 тысяч долларов.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, "NewsОne" и "112 Украина" – заявил журналист Тарас Козуб.

Гость студии рассказал о деятельности в Украине рынка по подготовке законотворческих инициатив.

"Есть целый рынок по написанию законопроектов. Я делал расследование об этом. Один законопроект стоит от 10 тысяч долларов, если это действительно тот законопроект, над которым нужно работать", – сказал Тарас Козуб.

Журналист обратил внимание на то, что проект законов "на заказ" готовит даже то управление парламента, которое потом их же и одобряет.

"Пишет законопроекты даже научно-экспертное управление парламента, и у них есть свои расценки. Они же потом, кстати, ставят одобрение, ставят галочки этим же законопроектам, которые сами пишут", - сказал Тарас Козуб.

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Как сообщали, "Слуга народа" хочет выдвинуть спортсмена Василия Вирастюка кандидатом на довыборы в народные депутаты на 87 округе в Ивано-Франковской области.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", "NewsOne", ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", "NewsOne" и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" - на 112ua.tv, а "NewsOne" - на newsoneua.tv.

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