В Украине должна развиваться демократическая, независимая, плюралистическая и сбалансированная медиа-среда, - резолюция Европарламента

Европейский парламент AFP

Европейский парламент принял резолюцию о выполнении Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной. Отдельный раздел текста резолюции посвящен вопросам "медиа-среды" в Украине. Об этом сообщает "112 Украина".

В пункте 72 Европарламент призывает украинские власти привлекать к ответственности виновных и обеспечивать безопасность работников СМИ и журналистов – что никак не согласуется с молчаливой позицией властей в отношении недавних агрессивных нападений радикальных националистов на здание и сотрудников телеканала "Наш". Именно он вступился за телеканалы ZIK, NewsOne и 112 Украина, которые подверглись репрессивным действиям Президента Зеленского и его команды по подавлению критики и инакомыслия, озвучиваемых в эфирах телеканалов;

В пункте 73 евродепутаты настоятельно призывают власти решительно осудить и запретить экстремистские и разжигающие ненависть группы и веб-сайты, такие как Миротворец, которые подогревают напряженность в обществе и незаконно используют личные данные сотен людей, включая журналистов – что не имеет ничего общего с призывами радикальных националистов активизировать усилия по борьбе с неугодными журналистами и составлять "расстрельные" списки сотрудников оппозиционных СМИ;

В пункте 74 Европарламент призывает Украину к развитию демократической, независимой, плюралистической и сбалансированной медиа-среды в Украине, в которой будет положен конец политически мотивированным преследованиям СМИ, в том числе через отзыв лицензий – что противоречит очевидной политической мотивации решения Зеленского на фоне роста электоральной поддержки оппозиционной партии, членом которой является владелец трех телеканалов.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZіK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

После блокировки вещания трех телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.

Онлайн-трансляцию телеканала ZIK смотрите здесь:

Онлайн-трансляцию телеканала 112 Украина смотрите здесь:

Онлайн-трансляцию телеканала NewsOne смотрите здесь: