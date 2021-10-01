В Трускавце продолжается заседание фракции "Слуга народа": Новые подробности

Съезд политической партии "Слуга народа" Фото из открытых источников

Итоги работы партии подведет Руслан Стефанчук

В Трускавце началось большое заседание фракции "Слуга народа". О первых подробностях съезда нардепов рассказала корреспондентка Оксана Ясницкая в эфире "Першого Незалежного".

"Уже наконец началась большая фракция партии "Слуга народа". Со вступительным словом выступила спикер партии Юлия Палийчук. Она сказала, что основной целью такого выездного заседания является обсуждение планов и итогов работы на экваторе их каденции", - отметила она.

Также известно, что сегодня будут подводиться итоги работы партии, а Руслан Стефанчук подведет эти итоги. Работа над планом президента так же состоится.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль расскажет о том, какие он видит вообще стратегии развития экономики в дальнейшем. И советник президента Тимофей Милованов расскажет уже подробнее о плане трансформации страны, который недавно Владимир Зеленский презентовал в США. Также из того, что известно о завтрашнем плане - будут выступать Ирина Венедиктова, также спикер МВД", - сообщила журналистка.

По ее словам, они будут обсуждать идеи и законопроекты также дальнейшего развития Украины.

"Известно, что Владимир Зеленский прибудет сюда завтра после обеда, также примет участие в заседании партии, подведут итоги и рассмотрят дальнейшие шаги на следующие 2 года", - добавила Ясницкая.

Как сообщалось ранее, сегодня, 1 октября, и следующие два дня в Трускавце будет происходить большое заседание членов партии "Слуга народа". Члены партии собрались около 13:00, а уже в 15:00 началось большое заседание.