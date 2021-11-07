В том, что санкции СНБО, в том числе и против Медведчука, являются незаконными, нет ничего нового – Якубин о заявлении Авакова

Кандидат политических наук Алексей Якубин Перший Незалежний

Ни у кого нет сомнений в том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины – это не орган исполнительной или судебной власти, и он не имеет права вводить санкции против граждан Украины, в частности против председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, потому в заявлении экс-министра внутренних дел Арсена Авакова не прозвучало ничего нового. Такое мнение высказал политолог Алексей Якубин в эфире телеканала UkrLive.

Эксперт отметил, что было бы правильно, если бы Арсен Аваков озвучивал свое мнение относительно незаконности действий СНБО, когда занимал должность министра.

"Дорога ложка к обеду. Эти вещи не являются для нас истиной, которая только что открылась, мы и так говорили о санкциях СНБО, о странных моментах, как они принимаются. Было бы очень хорошо, если бы он это делал, когда был на посту. Сейчас он констатирует вещи, которые и так понятны … А сейчас он выглядит как немного обиженный. Когда он был на посту, у него было больше всевозможных методов, как показать свое несогласие с подобными вещами", – сказал Якубин.

Также он высказал предположение, что "наезд" экс-министра на СНБО связан в том числе и с тем, что Совбез сделал МВД крайним в ошибочном внесении в санкционные списки 108 человек.

"Он делает эти заявления как человек, который возвращается в публичную политику. Вопрос только: в каком ракурсе? Он хочет быть политиком, который будет претендовать на какие-то электоральные должности", – предположил политолог.

Кроме того, по словам Якубина, заявление Авакова может дополнительно использоваться в продолжающихся судебных процессах по обжалованию решений СНБО.