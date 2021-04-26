В ТКГ на этой неделе проведут два заседания: Что на повестке дня

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Все заседания состоятся в режиме видеоконференций

На этой неделе запланировано проведение двух заседаний в рамках Трехсторонней контактной группы - 27 и 28 апреля. Об этом сообщает в Telegram-канале украинская делегация в ТКГ.

Как отмечается, на вторник, 27 апреля, запланированы видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группе, экономической рабочей группе.

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В среду, 28 апреля, состоится общее заседание Трехсторонней контактной группы, на котором будут обсуждать:

вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;

имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;

продолжение разработки плана совместных шагов;

возобновление работы КПВВ и открытие новых в н. п. Золотое и Счастье;

обмен удерживаемыми лицами;

полный и безусловный доступ международных организаций;

восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

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Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что в ТКГ произошло историческое событие - впервые взяли за основу предложения Украины по Донбассу.