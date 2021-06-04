В тайном режиме СНБО одобрил решение о евроатлантической интеграции

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Всего на заседании СНБО в пятницу было рассмотрено восемь различных вопросов

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу в тайном режиме рассматривал вопрос углубления интеграции Украины в Североатлантический альянс (НАТО) и принял ряд соответствующих решений. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает "Интерфакс-Украина".

"Второй вопрос на повестке дня сегодня был о неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора... Вопрос рассматривали тайно, приняты все соответствующие решения, решения принимали единогласно", - рассказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.

Всего на заседании СНБО в пятницу было рассмотрено восемь различных вопросов.

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Германия и Франция должны нести ответственность за оккупацию Крыма.