В США заявили, что главная военная академия Украины стала базой для ультраправой организации Centuria

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Украина оказалась в эпицентре нового политического скандала после того, как американский Институт Джорджа Вашингтона опубликовал доклад, в котором заявил о том, что главное военное учебное заведение Украины, поддерживаемое Госдепом США, Национальная академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (НАСВ, находится во Львове на ул. Героев Майдана - Ред.) "стала домом" для ультраправой организации Centuria, сообщает "Страна".

"Группа, возглавляемая людьми, имеющими связи с международным активным ультраправым движением "Азов", привлекла множество членов, в том числе нынешних и бывших курсантов НАСВ, которые сейчас служат в Вооруженных силах Украины. На фотографиях явные члены сообщества отдают нацистское приветствие и делают в сети, казалось бы, экстремистские заявления", - говорится в резюме доклада.

По данный авторов доклада, группе Centuria удалось привлечь в свои ряды будущую военную элиту Украины внутри Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного. Очевидные члены этой организации также получили доступ к западным военным учебным заведениям. В частности, один из очевидных членов группы, тогда еще курсант НАСВ Кирилл Дубровский, прошел 11-месячный курс подготовки офицеров в Королевской военной академии Сандхерст в Великобритании. Во время учебы Дубровский, очевидно, поддерживал связи с группой.

Другой очевидный член, а затем курсант НАСВ, Владислав Винтерголлер, посетил 30-ю Международную неделю, проведенную Академией немецких офицеров (Die Offizierschule des Heeres, OSH) в Дрездене, Германия, в апреле 2019 года. Между тем, внутри Украины члены группы очевидно, имели доступ к американским военным инструкторам, а также к курсантам из США и Франции.

Как утверждают американские исследователи, сама Centuria утверждает, что ее члены служат офицерами в нескольких частях украинской армии. Это кажется правдоподобным из-за подтвержденного присутствия последователей этой ультраправой организации в НАСВ. По данным авторов доклада, некоторые очевидные члены Centuria из числа курсантов академии, вероятно, присоединились к подразделениям Вооруженных сил Украины после выпуска в период между 2019 и 2021 годами.

"По крайней мере, с 2019 года Centuria объявила о нескольких мобилизациях, призывая идеологически настроенных членов ВСУ добиваться перевода в определенные подразделения, где служат члены группы. Чтобы привлечь новых членов, группа - через свой канал Telegram, у которого более 1200 подписчиков и специальный бот для мобилизации - продолжает рекламировать свою предполагаемую роль в ВСУ и доступ к западным программам обучения, вооруженным силам и обмену", - говорится в резюме доклада.

Также авторы утверждают, что у Centuria прочные связи с украинским крайне правым движением "Азов" и именно это вызывает тревогу США, поскольку Конгресс запретил использование американских бюджетных средств "для предоставления оружия, обучения или другой помощи батальону "Азов" в 2018 году и с тех пор сохранил это положение, в том числе в законопроекте о государственных расходах на 2021 год.

В США считают, что доступ Centuria к западной военной подготовке через НАСВ и ее предполагаемое присутствие в ВСУ могут принести пользу движению "Азов". В докладе говорится, что американские законодатели неоднократно призывали Госдеп объявить Азов иностранной террористической организацией. Во время последнего такого звонка в апреле 2021 года конгрессмен-демократ Элисса Слоткин написала госсекретарю США Энтони Блинкену, что "батальон "Азов" […] использует Интернет для вербовки новых членов, а затем радикализирует их, чтобы использовать насилие для реализации своей политической повестки дня". Тем не менее, правительства США и западных стран не призывали правительство Украины разорвать связи с движением "Азов", и эта крайне правая организация остается интегрированной в правительство Украины через "Азовский полк".

Также в докладе присутствует множество фото, на которых в числе членов ультраправой организации Centuria запечатлены курсанты Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного.