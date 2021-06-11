live
Новости » Политика Читати новину українською

В США утвердили вторую часть помощи Украине на 150 миллионов долларов

Пентагон - штаб-квартира Министерства обороны США wikipedia.org

По словам президента Украины, это чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Пентагон утвердил вторую часть политики помощи Украине - американский оборонный департамент предусмотрел 150 млн долларов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Зеленского, это чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности украинской армии.

"Важные новости от наших американских партнеров. Пентагон утвердил вторую часть безопасности помощи Украине в 2021 году на 150 млн долларов. Благодарен Белому дому за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранение жизней наших воинов", - подчеркнул президент.

Новости по теме: США не оставят Украину наедине при эскалации конфликта на Донбассе, - Пентагон

Ранее сообщалось, что комитет Сената Соединенных Штатов Америки поддержал законопроект по "партнерству безопасности с Украиной", который предусматривает увеличение военной поддержки. Соответствующий законопроект увеличивает ежегодную американскую военную помощь Украине до 300 млн долларов.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Израиль с 1 июля откроется для индивидуального туризма Возвращаемся к временам Римской империи: Где, как и за сколько можно отдохнуть в Хорватии в 2021 Авиа, пересечение границ и ближайшие фестивали: Самое интересное из мира туризма Украины и не только Тайны города Острог: Небольшое путешествие в очаг образования, культуры и архитектуры для туристов

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект