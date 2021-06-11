В США утвердили вторую часть помощи Украине на 150 миллионов долларов

По словам президента Украины, это чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Пентагон утвердил вторую часть политики помощи Украине - американский оборонный департамент предусмотрел 150 млн долларов. Об этом он написал на своей странице в Twitter .

По словам Зеленского, это чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности украинской армии.

"Важные новости от наших американских партнеров. Пентагон утвердил вторую часть безопасности помощи Украине в 2021 году на 150 млн долларов. Благодарен Белому дому за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранение жизней наших воинов", - подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что комитет Сената Соединенных Штатов Америки поддержал законопроект по "партнерству безопасности с Украиной", который предусматривает увеличение военной поддержки. Соответствующий законопроект увеличивает ежегодную американскую военную помощь Украине до 300 млн долларов.