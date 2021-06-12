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В США рассказали, какое военное оборудование предоставят Украине

С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь безопасности на сумму более 2,5 миллиарда долларов

Выделенная Пентагоном Украине помощь в размере 150 миллионов долларов будет включать противоартиллерийские радары, средства радиоэлектронной борьбы и технологии борьбы с дронами. Об этом сообщают в Минобороны США.

В сообщении отмечается, что новый пакет помощи включает в себя предоставление протиартилерійських радаров, средств для борьбы с беспилотными летальными аппаратами, средств защищенной связи, средств радиоэлектронной борьбы и военно-медицинской эвакуации, а также обучение и оборудования для повышения безопасности и мощностей баз ВВС Украины.

Этот пакет дополняет выделен 1 марта 2021 года пакет на сумму 125 миллионов долларов, который включает в себя патрульные катера Mark VI, протиартилерійські радары, тактическое оборудование, поддержка спутниковых снимков и возможностей анализа, а также оборудование для оказания медицинской помощи военнослужащим и боевой эвакуации.

В сообщении указывается, что с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь безопасности на сумму более 2,5 миллиарда долларов и будут продолжать укреплять наше стратегическое партнерство в сфере обороны.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине - американский оборонный департамент предусмотрел 150 млн долларов. 

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