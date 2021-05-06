В США допустили заключение ядерной сделки с Ираном в ближайшие недели

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Для этого нужно желание иранских властей

Наличие между Вашингтоном и Тегераном разногласий по ядерной сделке не сможет помешать заключить договор на условиях, которые были достигнуты в 2015 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США.

По его словам, заключить ядерную сделку с Ираном можно в течение нескольких недель.

"Насколько это вероятно? Только время покажет, потому что, как я уже сказал, это в конечном итоге вопрос политического решения, которое необходимо принять в Иране", - добавил он.

Чиновник уточнил, что "это не изобретение нового соглашения", а возвращение к уже заключенному ранее соглашению. Для возобновления его действия Ирану нужно только проявить политическую волю, а не "просить Вашингтон сделать больше, чем предусмотрено в договоре, в то время, как Тегеран стремится сделать меньше".

"Мы могли достичь этого в ближайшие недели, и нет никаких гарантий, что это произойдет" - сказал он.

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Ранее сообщалось, что Иран отклонил предложение Евросоюза провести встречу с Соединенными Штатами и другими государствами, подписавшими ядерное соглашение в Вене в 2015 году.