В Совбезе РФ заявили о риске провокаций со стороны Украины на крымском направлении

Фото из открытых источников

Там видят на границе с Украиной рост трансграничной преступности

Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Гребенкин заявил о росте риска провокаций со стороны Украины на крымском направлении и в отношении экономических объектов России в Азовском и Черном морях. Об этом он заявил в интервью"Российской газете"- официальному печатному органу правительства РФ

"В результате государственного переворота власть в Украине уже который год удерживают люди, которые исповедуют радикальный национализм, русофобию и безосновательно объявили из собственных конъюнктурных соображений нашу страну "агрессором". Этот фактор, безусловно, очень негативно влияет на оперативную обстановку на российско-украинском участке государственной границы.

Так, в последнее время выросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и относительно объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Черном морях", - заявил он.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ также заявил, что на границе с Украиной отмечается рост трансграничной преступности, связанной с организацией каналов незаконного перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также контрабандой наркотиков, товаров, грузов и горюче-смазочных материалов.

"Продолжается деструктивная деятельность украинской власти по совершению негативного информационного воздействия на российских граждан, проживающих в Республике Крым и других пограничных регионах России. Это происходит в том числе путем распространения через различные медийные ресурсы искаженных и недостоверных сведений о внешней и внутренней политике нашей страны", – утверждает Гребенкин.

Новости по теме: США обеспокоены действиями и заявлениями России по Украине, - Госдеп

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на информацию украинских и западных спецслужб о подготовке вторжения в Украину – он "не исключает попыток провокаций".