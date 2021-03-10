В СНБО решили перенести очередное заседание на четверг, - СМИ

Заседание СНБО Офис президента Украины

Пока повестка дня не установлена

Очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны проведут в четверг 11 марта в 15:00. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники.

Как отмечается, на заседании СНБО должен продолжить принять решение о лишении военных и почетных званий граждан, перешедших на сторону государства-агрессора.

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Кроме этого, предполагается, что будет рассмотрен вопрос выполнения государственного оборонного заказа на 2021 год.

Также информацию о переносе заседания СНБО подтвердили источники "Украинской правды" в Офисе президента.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны № 85/2021 по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства.